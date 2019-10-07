Haberler » 3. Sayfa » Haber

PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

07.10.2019 18:52PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi
Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:53 Başkent'te fabrika alev topuna döndü
22:51 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:33 Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
22:28 Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
22:13 Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
22:08 Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
22:01 MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...