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"PKK/PYD-YPG'li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine saldırıyor"

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

10.10.2019 15:55
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nda terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
(İHA)

PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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