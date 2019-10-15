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PKK/PYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya...

PKK/PYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.

15.10.2019 20:48
PKK/PYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teröristin pişman olduğu dakikaları kaydetti. Terörist yaptığı pişmanlık konuşmasında şöyle konuştu:
"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü. Türkiye Devletine karşı savaşmaya zorladılar beni. Türkiye Devleti sınırdan girdiği vakit kendimi teslim ettim. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk Devleti bize kötü davranmadı. Ben Türkiye Devletinden özür dilerim. Ben Türkiye Devletine karşı pişmanım. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelip teslim olsunlar."
PKK/PYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya...

Türkiye, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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