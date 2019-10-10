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Pkk şüphelileri, sınırda yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

10.10.2019 16:43Pkk şüphelileri, sınırda yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G. adlı şüphelinin kullandığı otomobili, şehir girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan 2 yolcunun yapılan GBT sorgularında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı bulunan K.O ve Ş.O. olduğu belirlendi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandıkları belirlenen sürücü ile 2 PKK'lı gözaltına alındı.İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Türkükoru Hudut Karakolu ekipleri ise 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak, jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan yargılanan S.D. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Yunanistan, Jandarma, İpsala, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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