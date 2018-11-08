PKK Şüphelileri, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü
ilçesine bağlı Gemici köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a kaçmak isteyen 4 PKK
şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
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Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Gemici köyü askeri yasak bölgede 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, Bursa
Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu belirlenen D.C., 'terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan kaydı bulunan G.A.Ç., S.Z.B. ve U.H.N. gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmak istediği belirlenen şüpheliler, sınırdaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor. - Edirne
Uzunköprü,Edirne,Yunanistan,PKK
08 Kasım 2018 Perşembe 17:31