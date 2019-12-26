PKK şüphelisi, göçmenlerin arasında yakalandı

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, kaçak göçmenlerin arasında saklanarak, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen PKK şüphelisi M.Ş., yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havsa'ya bağlı Varoş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan bir grup kaçak göçmen yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde, araçta kaçak göçmenlerin arasına saklanan şüphelinin 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak'tan kaydı bulunan M.Ş. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ş., Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.