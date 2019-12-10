Haberler » Güncel » PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Haber

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

10.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:17PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen şüphelinin, yapılan soruşturmasında, sahte kimlik taşıdığı ve 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aranması olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G.A., soruşturmasının yürütüleceği Mersin'e gönderildi.



Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu - Haber
14:40 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber
14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:50:20