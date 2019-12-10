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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

BOMBALI SALDIRIDA ADI GEÇİYOREdirne'de Yunanistan sınırında sahte kimlikle yakalanan G.A.'nın Mersin'de 2017 yılında polis servis aracına düzenlenen 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda adının geçtiği öğrenildi.

10.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:11PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

BOMBALI SALDIRIDA ADI GEÇİYOR

Edirne'de sınırında sahte kimlikle yakalanan G.A.'nın 'de 2017 yılında polis servis aracına düzenlenen 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda adının geçtiği öğrenildi.Mersin Yenişehir ilçesinde 18 Ekim 2107 tarihinde, polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 17'si polis 18 kişi yaralandı. Saldırı güzergah üzerine bırakılan bomba yüklü bisikletle gençekleştirildi. Bisikletin sahibi G.A.'nın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o tarihten beri arandığı belirtildi.



Yunanistan, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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