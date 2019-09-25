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PKK tarafından kaçırılan asker Sedat Sorgun'un ailesinden Diyarbakır'daki ailelere destek

PKK tarafından kaçırılan asker Sedat Sorgun'un ailesinden Diyarbakır'daki ailelere destekERZURUM - Van'da 2015 yılında vatani görevini yaparken PKK tarafından kaçırılan asker Sedat Sorgun'un ailesi Erzurum'da düzenlenen "Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek" açıklamasına katıldı.

25.09.2019 22:33
PKK tarafından kaçırılan asker Sedat Sorgun'un ailesinden Diyarbakır'daki ailelere destek
ERZURUM - Van'da 2015 yılında vatani görevini yaparken PKK tarafından kaçırılan asker Sedat Sorgun'un ailesi Erzurum'da düzenlenen "Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek" açıklamasına katıldı. Sorgun'un yengesi ve komşuları Sorgun'un geri verilmesini istedi.
Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılan Sedat Sorgun'un yengesi ve komşuları Erzurum'da yapılan "Diyarbakır'daki annelere destek" açıklamasına katıldı.
Ellerine Sorgun'un fotoğrafını alan aile slogan atarak PKK'ya lanet okudu.
Erzurum'daki açıklamada konuşan Sedat Sorgun'un yengesi Elvan Çoban, Diyarbakır'daki annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Sedat 2015 yılında PKK tarafından kaçırıldı. 5 yıldır haber alamıyoruz. Evladımız geri verilsin bu PKK'ya devletimiz son versin. Diyarbakır'daki ailelere destek veriyorum. Ben asla Kürt - Türk ayrımı yapmıyorum onlar benim kardeşlerim. Hiçbir anne ağlamasın hiçbir evlat şehit olmasın. Sedat'ın 5 yıl içerisinde sadece iki kere PKK videosunu yayımladı başka da haber alamadık" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Sedat Sorgun'un teyzesi Halime Şehitoğlu ise Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemine devam ediyor.
PKK tarafından kaçırılan asker Sedat Sorgun'un ailesinden Diyarbakır'daki ailelere destek

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Kaynak: İHA

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