PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. Alman Meclisi önündeki eylemine devam etti

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Federal Meclis (Bundestag) önündeki eylemini bu hafta da sürdürdü.

16.05.2020 04:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 04:44
Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Federal Meclis (Bundestag) önündeki eylemini bu hafta da sürdürdü.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, kızına seslenerek evine geri dönmesini istedi.
İlk kez kızından ayrı bir Anneler Günü geçirdiğini anlatan ve o gün çocuğundan bir telefon beklediğini dile getiren belirten Maide T, şunları söyledi:
"Terör örgütü PKK inancı olmayan bir örgüt. Onlar için bayramın da bir önemi yok. Tırnak içinde söylüyorum güya annelere önem veriyorlar. Böyle bir şey olsaydı Anneler Günü'nde kızım beni arardı. Bayramda kızımın aramasına izin vereceklerini hiç sanmıyorum. PKK'dan nefret ediyorum. Çocuğumu götürerek beni sırtımdan bıçakladılar. Haince bir plan yaparak çocuğumu götürdüler."
Maide T, sesini Almanya Başbakanı Angela Merkel'e duyurmak amacıyla gelecek hafta Başbakanlık önünde eylem yapmak için müracatta bulunduğunu da kaydetti.
Sağduyulu annelerin kendisine destek olmasını isteyen Maide T, "Sağduyulu annelere ve benim durumum da olan annelere de çağrıda bulunuyorum; en büyük varlığımız çocuklarımız. Neden korkuyorsunuz. Sizin çocuğunuzu elinizden alan örgütten korkmayın. Çocuklarımızın hayatı ön planda olmalı. Gelin destek olun, beraber bu mücadeleyi yürütelim" ifadelerini kullandı.
Maide T'nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu kadınlar destek verdi. PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. Alman Meclisi önündeki eylemine devam etti

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, PKK, Güncel, Haber

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