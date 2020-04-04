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PKK Terör örgütü alçak saldırısında hayatını kaybeden Sivil Şehit son yolculuğa uğurlandı

Nusaybin ilçesi mülki sınırları içeresinde Dibek Mahallesinde bulunan inşaat şantiyesinde çalışan 7 inşaat işçisine PKK terör örgütü mensupları tarafından Roketatar ve kaleşnikof silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

04.04.2020 01:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:02
PKK Terör örgütü alçak saldırısında hayatını kaybeden Sivil Şehit son yolculuğa uğurlandı
Nusaybin ilçesi mülki sınırları içeresinde Dibek Mahallesinde bulunan inşaat şantiyesinde çalışan 7 inşaat işçisine PKK terör örgütü mensupları tarafından Roketatar ve kaleşnikof silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Yapılan çirkin saldırıda Sivil Şehit olan, Midyatlı Mazlum Gözenoğlu Midyat Kaymakamlığı bahçesinde yapılan Törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Midyat Kaymakamlık bahçesinde yapılan törene, Mardin Valisi Belediye başkan vekili Mustafa Yaman, İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye başkanı Veysi Şahin, Garnizon komutanı Albay Mustafa Akın, ilçe müftüsü Mehmet Şafii Bilik, İlçe emniyet müdürü, Bolkar Bostançı, STK üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu. Şehidin Şahadet Bayrağını Kaymakam Tekin Dündar şehidin babasına teslim etti.

Son dönemde icra edilen operasyonlar neticesinde hareket alanı daralan, imkan ve kabiliyetini kaybeden terör örgütü sivilleri hedef aldı. Bir grup terörist Dibek Mahallesinde bulunan inşaat şantiyesine roketatar ve kaleşnikoflarla saldırarak şantiye çalışan Mazlum Gözenoğlu'nu şehit etti. Şantiyede bulunan diğer işçiler saldırıdan yara almadan ormanlık alana kaçarak kurtuldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, 3. Sayfa
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