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PKK üyeliğinden tutuklandı, evinde 20 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevinde konulan Y.A.'nın evinde, 20 kilogram esrar ele geçirildi.

10.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:21PKK üyeliğinden tutuklandı, evinde 20 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, 'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevinde konulan Y.A.'nın evinde, 20 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün finansman ayağını yok etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan Y.A.'nın Akçakale ilçesindeki evine operasyon düzenledi.Evde dedektör köpek ile yapılan aramada, toprağa gömülü halde poşetler içinde 20 kilogram esrar bulundu. Ev sahibi Y.A.'nın 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' ve 'terör örgütüne finansman sağlamak' suçundan tutuklu bulunduğu belirtildi.



Akçakale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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