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PKK ve DEAŞ'a ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

15.10.2019 16:46PKK ve DEAŞ'a ağır darbe
İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan 63 operasyonda, 245 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde gerçekleştirilen 44 operasyonda ise 146 kişi yakalandı.
Operasyonların devam ettiği belirtildi.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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