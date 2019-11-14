Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.

HAİN SALDIRI SON ANDA ENGELLENDİ

Öte yandan, Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü bir şekilde imha edildi.