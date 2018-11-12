PKK'ya Ait Sığınak ve Yaşam Malzemesi İmha Edildi

PKK
'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi
MUŞ - Muş
'ta PKK/BTÖ mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda tespit edilen bir sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde PKK/BTÖ mensuplarına karşı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Kasım 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 1 adet sığınak tesit edilmiş ve tespit edilen sığınakta 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet 12 volt 60 amperlik akü, 50 metre elektrik kablosu, 2 adet dolu büyük tüp ve muhtelif miktarda gıda, yaşam, sağlık ve ilaç malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır. İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Muş,PKK
12 Kasım 2018 Pazartesi 13:02