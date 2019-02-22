PKK'ya 'Arkadaşlar' Diye Hitap Ediyorsa Bunun Adı Zillettir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Eğer bir insan ülkesinin, devletinin, bayrağının yanında durmuyor, ülkesini gidip yurt dışında şikayet ediyor, terör örgütüyle iş birliği içerisinde gidiyor, terör örgütünün uzantısını destekliyor, terörist cenazesine katılıyor, PYD'ye, PKK'ya 'arkadaşlar' diye hitap ediyorsa, bunun tek bir adı vardır, bu da zillettir." dedi.Ünal, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanlığını ziyaretinde, Cumhur İttifakı olarak seçimlere sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.Millet ve devlet olmanın önemine dikkati çeken Ünal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin, devlet olup çıplak elleriyle adeta Türkiye'yi tuttuğunu anlattı.O gece bir mutabakatın ortaya çıktığını dile getiren Ünal, "O gece siyasi görüşünü bir kenara bırakan insanlar, kardeş oldular ve o gece Cumhur İttifakı doğdu. Cumhur İttifakı, AK Parti ile MHP'nin ittifakından ibaret değildir. Cumhur İttifakı bu millete, bu memlekete, bu ülkeye, bu bayrağa, istiklaline, istikbaline sevdalı herkesin ittifakıdır." dedi.Ünal, bir de o geceyi tahrip edenlerin olduğunu, yurt dışına gidip "Kontrollü darbe, tiyatro" diyenlerin bulunduğunu söyledi.Özgürlüğüne, bağımsızlığına, haysiyetine ve onuruna sahip çıkmayan insana "zelil", yaptığı işe de "zillet" dendiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:"İşte bunlara biz bu yüzden 'zillet ittifakı' diyoruz. Devlet Bey'in 'zillet ittifakı' demesi boşa değildir. Eğer bir insan ülkesinin, devletinin, bayrağının yanında durmuyor, ülkesini gidip yurt dışında şikayet ediyor, terör örgütüyle iş birliği içerisinde gidiyor, terör örgütünün uzantısını destekliyor, terörist cenazesine katılıyor, PYD'ye, PKK'ya 'arkadaşlar' diye hitap ediyorsa, bunun tek bir adı vardır, bu da zillettir. MHP ve AK Parti, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Pazara kadar değil, mezara kadar...' Neden? Çünkü, biz bu ülkenin bekası için, bayrağımızın dalgalanması için, Türkiye'ye göz dikmiş düşmanların, gözlerini çıkarmak için tabii ki iş birliği ve güç birliği yapacağız, gönül birliği yapacağız.""Bay Kemal, yalancının mumu yatsıya kadar yanar"Ünal, AK Parti ve MHP'nin siyasetin nasıl yapılacağını, millet ve memleket meselesi olduğunda, ülkenin bekası söz konusu olduğunda nasıl kenetlenileceğini gösterdiğini kaydetti."Bu bay Kemal öyle mi, bay Kemal siyaset mi yapıyor?" diye soran Ünal, şöyle konuştu:"Geçen bir yalan söyledi. Yalan da değil iftira. Gerçi bunun iftiralarının, yalanlarının artık haddi hesabı da yok. Bir hanımefendi lokantalardan ve kasaplardan topladığı artık yemekleri kedilere ve köpeklere veriyor. Bunun görüntüsünü aldı ve dedi ki 'İnsanlar çöpten yemek topluyor.' Bay Kemal, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ertesi gün yalanın ortaya çıktı. Peki utanmadın mı? Kendi partisinin ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Nasıl parti içi krizler yaşadıklarını görüyorsunuz. Bunların bu ülkeyi yönetmek gibi, iktidar olmak gibi bir dertleri de yok. Kendi krizlerini yönetemeyenler ülkeyi zaten yönetemezler. Öbür tarafta yedeğine aldığı, belediye meclis üyeliklerinde listeye koyduğu HDP. Kendi iradesini bırakmış, kendi siyaseti olmayan, Kandil'den gelen emirlerle, talimatlarla iş yapan bir siyasi uzantı. Bununla da iş birliği içerisinde. Bir tarafta da milliyetçi ve mukaddesatçı olduğunu söyleyen ama HDP ve CHP ile iş birliği yapmaktan en ufak bir rahatsızlık duymayan bir parti daha var.""PKK'nın beli kırıldı, HDP'nin içi yanıyor""Terör örgütü PKK elebaşının ve HDP Eş Genel Başkanının 'AK Parti'ye kaybettireceğiz' dediğini" dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü Suriye'de oluşturmak istedikleri terör koridorunu Türkiye paramparça etti. Türkiye, PKK terör örgütünün belini kırdı. Şehirlerden ve kırsaldan temizledi. Şu anda sınır bölgelerinden de temizliyor. Dolayısıyla PKK'nın beli kırıldı, HDP'nin içi yanıyor. HDP ve PKK'yı da anlıyorum. Peki bu CHP'ye ve 'zillet ittifakı'na ne oluyor? Şimdi CHP ve 'zillet ittifakı' çıkıp memleket meselesinde dimdik, birlik ve beraberlik olsalar ve diğer konularda da 'Biz daha iyi yönetiriz, bizim çözüm önerilerimiz şunlar, bizim vizyonumuz, Türkiye hayalimiz bunlar' deseler, diyeceğim ki siyaset yapıyorlar, güzel diyeceğim. Ama bunlar siyaset yapmıyor. Bunlar açık bir şekilde düşmanlık yapıyorlar. O yüzden bu seçime bu bilinçle hazırlanacağız. Bu bilinçle çalışacağız. Meselenin memleket meselesi olduğunu bileceğiz."Ünal, daha sonra partisinin Türkoğlu Seçim Bürosunu'nun açılışını yaptı ve esnafı ziyaret etti.