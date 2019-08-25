PKK'ya darbe üstüne darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari Şemdinli'de 8 terörist öldürülürken, Siirt ve Tunceli'de 2 terörist, Pençe harekatı kapmasında 9 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle 4 bölgede öldürülen terörist sayısı 19'a yükseldi.

HAKKARİ'DE 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, devam eden hava destekli terör operasyonlarda 5 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki ortak operasyonlarının sürdüğü kaydedilirken, Kıran Operasyonu kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

SİİRT VE TUNCELİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan ilçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Öte yandan, Tunceli merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

KUZEY IRAK'TA 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.