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Pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirtilen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakalandı.

12.10.2019 10:24Pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirtilen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakalandı.

Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırıp, PKK'ya eleman olarak kazandırdığı belirtilen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine el yapımı patlayıcı attığı ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptandığı ifade edilen Onur B. de yakalandı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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