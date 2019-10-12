Haberler » Güncel » Pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

Pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirtilen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakalandı.

12.10.2019 12:00Pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirtilen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakalandı.

Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırıp, PKK'ya eleman olarak kazandırdığı belirtilen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine el yapımı patlayıcı attığı ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptandığı ifade edilen Onur B. de yakalandı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50 Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz'a ziyaret
12:50 Pencere demirlerine kafası sıkıştı, itfaiye seferber oldu
12:49 Nevşehir sivil havacılık genel müdürü 2020'de sıcak hava balonu uçuş hedefi 600 bin
12:49 İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu
12:49 Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş
12:48 Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz"
12:48 Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı
12.10.2019 12:51:04