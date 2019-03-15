PKK'ya Finans Sağlayan Şahıslara Operasyon: 7 Gözaltı

Şırnak
'ta terör örgütü PKK
'ya finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Jandarma
Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, yaz aylarında Beytüşşebap
ilçesinde göçer olarak hayvancılık yapan ve Şırnak İdil
, Silopi
, Cizre
ilçeleri ile Siirt
'te ikamet eden şahıslara yönelik terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle operasyon gerçekleştirildi. 2017-2018 yıllarında toplam 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı belirlenen 8 şahsa yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 15 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir şahsın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
(Melih Yiğit/İHA)
PKK, Güncel
Kaynak: İHA