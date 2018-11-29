PKK'ya Yakın Partinin Kapatılmasına Türk Başkonsolostan Destek

Türkiye Cumhuriyeti Erbil
Başkonsolosu Hakan Karaçay
, PKK
'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi bürolarının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
tarafından kapatılmasının doğru bir adım olduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY) ikinci büyük şehri Süleymaniye
'de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi bürolarının kapatılması ilgili Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'dan açıklama geldi. Bugün Erbil'de Türkmenler tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Karaçay, IKYB
'de faaliyet gösteren terör örgütü PKK uzantısı partilerin kapatılmasının memnuniyetle karşıladığını belirterek atılan adımın doğru bir adım olduğunu söyledi.
PKK'ya geçit yok
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani
'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin hakim olduğunu Süleymaniye kentindeki güvenlik güçleri, Kürdistan Özgür Toplum Hareketi'nin boşaltması için verdikleri sürenin dün gece bitmesi üzerine binaları kapattı. Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü
, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi'nin Köysancak, Ranye ve Kaledize kentlerindeki tüm ofislerini kapattı.
Irak genelinde tescil edilen ve PKK'nın siyasi kanadı olarak bilenen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi 2014 yılında Süleymaniye kentinde kurulmuştu. - ERBİL
29 Kasım 2018 Perşembe 11:58