29 Mart 2019, 17:34
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PKK'ya Yardım ve Yataklık Eden 1 Kişi Tutuklandı

PKK'ya yardım ve yataklık eden 1 kişi tutuklandıSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya yardım ve yataklık eden 1 kişi tutuklandı

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adlı soruşturmalarının tamamlanmasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 şüpheli şahsın yurt dışı çıkışı yasaklanarak adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklandı" denildi. Siirt, PKK, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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