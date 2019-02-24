PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu

ABD, terör örgütü PKK/PYD'yi koruyacak yeni adımlar atıyor. ABD'liler bir hafta içerisinde PKK elebaşlarıyla 3 toplantı yaptı. Kuracakları güvenli bölgeye PKK'nın paravan örgütü SDG'nin girmeyeceğini iddia eden Pentagon da yine tabela değişikliğine gidiyor. Yeni isim Aşiretler Ordusu (Ceyş'ül Aşair) olacak. Komuta ise PKK elebaşı Şahin Cilo'da olacak.

ABD'nin güvenli bölge için Resulayn, Tel Abyad, Münbiç ve Kamışlı'da gözlem noktaları kurmaya başladı. Bu noktaların faaliyetleri Ayn el-Arab'da (Kobani) kurulacak ana üsten kontrol edilecek. ABD askerleri bu bölgede devriye atacak. Bölgede alan hakimiyetini sağlamak için kurulacak güç için de isim oyununa başvurulacağı iddia edildi.

"TÜRK ASKERİ VE SDG GİREMEYECEK"

Terör örgütü PKK/PYD ile Suriye'de bir haftada 3 gizli toplantı yapan ABD, 'Türkiyesiz güvenli bölge' söylemini artırdı. ABD Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge inşa edildiğini, Türk askeri ve terör örgütü SDG'nin bölgeye giremeyeceğini iddia etti.

YENİ YAPIYLA BÖLGEYİ KONTROL EDECEK

Türkiye ile örgüt arasına tampon olmak için bölgede 4 yeni gözlem üssü oluşturan Pentagon'un, yeni bir tabela değişikliği oyununa imza atacağı iddia edildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Pentagon, bölgeyi PKK hakimiyetinde kurulacak ve 'Aşiretler Ordusu' (Ceyş'ül Aşair) adı verilecek yapı ile kontrol etmeye hazırlanıyor.

PKK YÖNETİCİSİ: ABD ÇEKİLMEYECEK

Geçtiğimiz hafta önce Ayn İsa'da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel ile sonra da Ayn el-Arab'da (Kobani) Pentagon'dan kalabalık bir heyetle gizli toplantılar yapan PKK/PYD elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi, örgütün yayın organına verdiği demeçte ABD'nin güç azaltacağını ancak tamamen çekilmeyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI CEPHEDEKİLER GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK"

Elebaşı Abdi, "DEAŞ'a karşı verilen cephe savaşı bittikten sonra güçlerini azaltacaklar. Ama DEAŞ'a karşı mücadele programı devam edecek. Suriye rejimiyle komşu cepheler ve Münbiç başta olmak üzere Türkiye'ye karşı cephelerde bulunan koalisyon güçleri görevlerine devam edecek. Bu görevlendirme olduğu gibi sürecek" dedi.