PKK yandaşları, İtalya'da Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp çevreyi ateşe verdiler

YPG/PKK yandaşları, Avrupa'da terör estirmeye devam ediyor. Almanya, İtalya ve Norveç'te Türkleri hedef alan saldırılar gerçekleştiren terör örgütü yandaşları, bu kez İtalya'nın Milano kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp, çevreyi ateşe verdiler.

Terör örgütü yandaşları, bölgeyi koruyan İtalyan polislerine de havai fişeklerle saldırdılar.

NORVEÇ'TE İÇİNDE BEBEK BULUNAN ARACA SALDIRDILAR

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülere, PKK yandaşlarının, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması yansıdı. Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı.

PİSA HAVALİMANI'NDA DA THY GİŞELERİNİ İŞGAL ETMİŞLERDİ

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İtalya'nın Pisa Havalimanı'nda da, THY online işlem gişelerini işgal edip, Türk vatandaşlarına saldırmıştı. PKK yandaşları Türklere saldırırken polis her zamanki gibi sadece seyretmişti.

TÜRK VATANDAŞI TWİTTER ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bir Türk vatandaşı, Pisa Havalimanı'nda yaşanan saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'ni etiketleyen vatandaş, "Çocuğum olmasına rağmen üzerimize yürüdüler. Ülkemize hakaret ediyorlar ve uçuşumuzu engelliyorlar. Bakanlığımız lütfen müdahale etsin." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA'DA DA TÜRKLERE SALDIRDILAR

Almanya Frankfurt Havalimanı'nda da terör örgütü YPG/PKK yandaşları, THY kontuarlarını işgal etmişti. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Havaalanı polisinin tavrını eleştirerek, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullanmıştı.