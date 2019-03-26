PKK'yı Bu Bölgelerden Temizledik"

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Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Milletimizin başına bela olan PKK terör örgütünü bu bölgelerden temizledik. Allah'a şükürler olsun huzurumuzu kaçıracak olanların bir daha bu topraklara ayak basmalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.AK Parti'nin Erzurum İl Başkanlığınca Şenkaya ilçesindeki aday tanıtım programına katılan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, mahalli idareler seçiminin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti.Akdağ, Cumhur İttifakı'nın aslında 15 Temmuz 2016'da milletçe kurulduğunu dile getirerek, "Hepimiz o gece sabaha kadar Erzurum'daydık. O gün gençler 'mesele vatanın bölünmez bütünlüğüyse, milletin birlikteliği, devletin bekası ise bayrağımız, ezanımız ise 82 milyon için gerisi teferruattır' dedi ve Cumhur İttifakı o geceden kuruldu." diye konuştu.Mahalli idareler genel seçimi öncesinde oynanan oyunlarının farkında olduklarını dile getiren Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:"Cumhur İttifakını zayıf düşürebilseler bundan en çok Kandil'deki PKK, Pelsinvanya'daki FETÖ sevinirdi. Ama onların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Onların dersini bir kere daha 31 Mart'ta, 82 milyon Türk milleti olarak vereceğiz. Eruh'ta 1983'lerde yaptığı katliamla milletimizin başına bela olan PKK terör örgütünü bu bölgelerden temizledik. Allah'a şükürler olsun huzurumuzu kaçıracak olanların bir daha bu topraklara ayak basmalarına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız 'inlerine kadar kovalayacağız' demişti, inlerine kadar kovaladık. Sırtını terör örgütü PYD ve YPG'ye dayadığını söyleyen kişi de şu anda sırtını Türk hukukunun verdiği cezadan sonra duvarlara yaslıyor."Program daha sonra Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir'in ilçede 5 yıl içinde yapmayı planladığı projeleri anlatmasıyla sona erdi.