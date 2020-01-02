Haberler » 3. Sayfa » PKK yine DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı - Haberler

PKK yine DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Haseke'deki Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı teröristin kaçmasına yardım etti.

02.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:24 PKK yine DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Haseke'deki Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı teröristin kaçmasına yardım etti.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile yardımlaşmaya ve dayanışmaya devam ediyor. DEAŞ ile mücadele ediyormuş algısı oluşturarak Batı'nın desteğini sağlamaya çalışan PKK/YPG, daha önce Rakka'dan DEAŞ'ın elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlamış, bu durum görüntülere de yansımıştı. Bir diğer işbirliği ise Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanmıştı. Mehmetçik Tel Abyad'a gireceği sırada Tel Abyad Hapishanesi'nde tutulan ve aileleriyle birlikte sayıları 800'ü bulan DEAŞ'lılar, PKK/YPG'liler tarafından Türkiye'ye karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından iki terör örgütü arasında yeni bir işbirliği daha gerçekleşti. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG'li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ'lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi. - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:13   AK Parti'li Akbaşoğlu ile CHP'li Altay arasında 'tezkere' tartışması - Haberler
13:13   TBMM'nin gündeminde Libya tezkeresi var! İşte bütün detaylarıyla Libya Tezkeresi - Haberler
13:12   Domuz gribi şüphesi ile ölen sağlık çalışanı toprağa verildi - Haberler
13:09   Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Haberler
13:08   Kütahya'da saniye saniye kaza anları - Haberler
12:37   Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceğiz - Haberler
12:15   İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi - Haberler
12:09   Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı - Haberler
11:57   Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
11:52   Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi - Haberler
2.01.2020 13:20:42