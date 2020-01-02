Haberler » Güncel » PKK yine DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı - Haber

PKK yine DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Haseke'deki Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı teröristin kaçmasına yardım etti.

02.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:25 PKK yine DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Haseke'deki Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı teröristin kaçmasına yardım etti.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile yardımlaşmaya ve dayanışmaya devam ediyor. DEAŞ ile mücadele ediyormuş algısı oluşturarak Batı'nın desteğini sağlamaya çalışan PKK/YPG, daha önce Rakka'dan DEAŞ'ın elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlamış, bu durum görüntülere de yansımıştı. Bir diğer işbirliği ise Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanmıştı. Mehmetçik Tel Abyad'a gireceği sırada Tel Abyad Hapishanesi'nde tutulan ve aileleriyle birlikte sayıları 800'ü bulan DEAŞ'lılar, PKK/YPG'liler tarafından Türkiye'ye karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından iki terör örgütü arasında yeni bir işbirliği daha gerçekleşti. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG'li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ'lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi.
(İHA)

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19   Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Haber
13:19   Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada - Haber
13:18   Otomobile ateş açıldı; sürücü öldü, kardeşi yaralı - Haber
13:18   Taksim meydanı'nda yılbaşı gecesi jandarma, polis drone'u düşürdü - Haber
13:17   AK Parti'li Akbaşoğlu ile CHP'li Altay arasında 'tezkere' tartışması - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:20:47