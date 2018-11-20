Pkk/ypg Çocuk Yaştaki Teröristleri Ateş Hattında Kalkan Olarak Kullanıyor

20 Kasım 2018 Salı 15:27



20 Kasım 2018 Salı 15:27

TERÖR örgütü PKK'da çözülmeler devam ederken, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerinde, terör örgütünün özellikle korunmasız küçük yaştaki çocukları Suriye'de ateş hattına, çatışma bölgelerine gönderdiği yer alıyor.HEM ÖLÜME GÖNDERİYOR HEM PROPAGANDA YAPIYORGüvenlik güçlerine teslim olan Nergis kod adlı F.K. İsimli terörist ifadesinde "9-10 yaşlarında çok sayıdaki çocuk teröristin bulunduğu gruplar Suriye bölgesinde terör örgütü tarafından sözde eğitimden geçirilerek PKK/YPG/YPJ kıyafetleri ile çatışma alanlarına bile bile ölüme gönderiliyor. Çatışma alanlarında ölen ya da yaralanan çocukların fotoğrafları da uluslararası kamuoyuyla paylaşılarak mağduriyet yaratıcı propaganda yapılmaya çalışılıyor" dedi.İtirafçı F.K.'nin ifadesinde terör örgütü tarafından kullanılan çocukların örgütten kaçıp kurtulmak istediği ancak örgütün tehdit ve zor kullanarak çocukları alıkoyduğu da söyledi.- Ankara