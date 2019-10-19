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Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'den ABD'ye teşekkür

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan ABD'li Senatör Lindsey Graham, terörist elebaşı Mazlum Kobani'nin kendisini arayarak, Trump'ı takdir ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

19.10.2019 15:17

Türkiye'nin oluşturulan terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği A Takımı'nın yaptığı görüşmeler sonucunda 120 saatlik araya girdi. Terör örgütü, bu 120 saatlik süre zarfında Güvenli Bölge'den çekilecek. Anlaşmayla ilgili olarak daha önce anlaşmayı kabul ettiklerini duyuran terörist elebaşı Mazlum Kobani ise Türkiye karşıtı Senatör Lindsey Graham ile telefonda görüşerek 120 saatlik ara için teşekkürlerini iletti.

TERÖRİST ELEBAŞINDAN TRUMP'A MESAJ

Senatör Lindsey Graham, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu Mazlum Kobani ile telefonda görüştüğünü söyledi. Graham, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'nin liderlerinden Mazlum Kobani'nin, Trump'ı takdir ettiğini yazarak, "Suriye'deki Suriye Demokratik Güçlerinin Komutanı General Mazlum Abdi ile konuştum. Mazlum Abdi, Trump yönetiminin şiddeti durdurma çabalarını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

İşte Lindsey Graham'ın o mesajları:

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de Türk-ABD heyetinin görüşmesinin ardından 120 saatlik araya girmişti. ABD heyeti, 120 saatlik süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.

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Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'den ABD'ye teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Donald Trump, PKK, Dünya, Güncel

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