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"PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

10.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:30
Milli Savunma Bakanlığı, 'de terör örgütü PKK/YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı."
(İHA)

Afrin, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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