Haberler » Güncel » PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı - Haber

PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı

MARDİN'de, MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye PKK/YPG'li teröristleri getirdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:32PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı

MARDİN'de, MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan 'den 'ye PKK/YPG'li teröristleri getirdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan 1 terörist de yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, PKK/YPG üyesi teörristleri Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla getiren Suriye uyruklu S. R. ve M.H.'yi takibe aldı. Göçmen kaçakçılığı da yaptıkları belilrnen şüphelilerin yakalanması amacıya jandarma ekipleri, Kızıltepe'ye bağlı Suriye sınırında bulunan kırsal Şenyurt Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda S. R. ve M.H. ile suç ortakları S.A. ve E.X. gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan teriöst Ahmet Fereç Halil de yakalandı. Ahmet Fereç Halil'in terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde 'Berhudan' kod adını kullandığını belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Türkiye, Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 14:07:54