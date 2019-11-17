Haberler » Güncel » PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu - Haber

PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

17.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:12PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu
Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastaneden alınan Yoğurt'un cenazesi, ilçedeki İbni Sina Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine, Yoğurt'un yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay ve Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, 3. Hudut Alay Komutanı Albay Yaşar Kaya, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile kurum amirleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene katılanlar, sloganlarla teröre tepki gösterdi.
Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, evli ve 9 çocuk babası Halil Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
00:05 Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor
00:05 Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
18.11.2019 00:14:40