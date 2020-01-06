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PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, Suriye Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla kendi saflarına katılmaları karşılığında anlaştıkları, ayrıca DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı öğrenildi.

06.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:43 PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla kendi saflarına katılmaları karşılığında anlaştıkları, ayrıca DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla anlaştığı ortaya çıktı. Anlaşmayı kabul eden DEAŞ mensuplarının, 3 ay süreyle eğitime tabi tutulacağı, eğitimin ardından 3 yıl süreyle SDG bünyesinde faaliyet göstereceği, SDG saflarına katılmayı kabul eden DEAŞ'lıların ailelerinin eğitim süresince kampta tutulup daha sonra serbest bırakılacakları öğrenildi. Şırnak'ta 29 Aralık'ta teslim olan 4 PKK'lı teröristin ifadelerinde bu anlaşmayı belirttikleri, PKK/YPG'nin El Hol kampında bulunan ağırlıklı olarak Suriye Cezire bölgesinden olan DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG'nin ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.



Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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