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PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi

BARIŞ Pınarı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği, böylece masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

25.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:11 PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi

BARIŞ Pınarı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği, böylece masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/YPG'nin etkisiz kılındığı Barış Pınarı Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin ilgili kurumlarının çalışmalarıyla halkın ihtiyaçları birer birer karşılanırken, hayatın her geçen gün normale dönmesi sağlanıyor. Fakat bölge halkının Mehmetçik ile dayanışma içinde olmasını kabullenemeyen terör örgütü, bölgede huzur ve güvene kast etmek için bombalı araç patlatma çabasından vazgeçmiyor.

GIDA PAKETİ GÖRÜMLÜ EL YAPIMI PATLAYICI

Teröristlerin şimdi de Türkiye'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde dağıttığı gıda paketlerine gözünü dikerek, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği ortaya çıktı. Teröristlerin el yapımı patlayıcı tuzakladıkları gıda paketi şeklindeki bombalarla masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştıkları belirlendi. Teröristlerin şu ana kadar bu planlarında başarılı olamadıkları, bölgedeki arama-tarama faaliyetleriyle çok sayıda yol kontrol noktasında yapılan denetimlerle bu tür saldırıların önüne geçildiği bildirildi.



Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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