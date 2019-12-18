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PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda" mesajı

Barış Pınarı Harekatı huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok." mesajı.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda Barış Pınarı bölgesinde yaşayan bir Suriyeli'nin mesajı paylaşıldı.

18.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:19
Barış Pınarı Harekatı huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok." mesajı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda Barış Pınarı bölgesinde yaşayan bir Suriyeli'nin mesajı paylaşıldı.
Videoda, Kürt halkına seslenen seslenen Suriyeli, şu mesajları verdi:
"PKK/YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askerine Allah yardım etsin. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu, halen de etrafımızda güvenliğimizi sağlıyor. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana'a yardım etsin. Her Kürt, PKK değildir, her Kürt terörist değildir. Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan Erdoğan'a selamlarımızı iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başımızın üstünde, bir sıkıntımız yok."
PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden

Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Güncel

Kaynak: AA


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