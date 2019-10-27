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PKK/YPG'nin Rasulayn'daki saldırısı

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in şehadet haberi Adana'daki babaevine ulaştı.

27.10.2019 16:04PKK/YPG'nin Rasulayn'daki saldırısı
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in şehadet haberi Adana'daki babaevine ulaştı.
Şehit Erdoğan Türkel'in (22) Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, aileye acı haberi verdi.
Haber üzerine caddeye ve eve Türk bayrakları asılırken, Yüreğir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.
Türkel'in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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