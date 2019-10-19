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PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi'ndeki malzemeler yakıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi'nin incelemesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz ve kaçırıldığını tespit edildiğini açıkladı.

19.10.2019 16:40PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi'ndeki malzemeler yakıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi'nin incelemesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz ve kaçırıldığını tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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