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"PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:02
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Suriyeli çocukların oyun oynadıkları ve Türk askerleriyle birlikte bir köpeği sevdikleri anlara ait görüntüler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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