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PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmatlar imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel, silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

09.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:59PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmatlar imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel, silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünel, silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtilerek, "Son olarak Tel Abyad'da 20 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roket sevk fişeği, 5 bin 532 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Resulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve bir adet havan silahı tespit edildi. Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.



YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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