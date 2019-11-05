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PKK/YPG'ye ait tünel imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti.

05.11.2019 14:16PKK/YPG'ye ait tünel imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti.

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel, TSK ve SMO tarafından imha edilip terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. TSK ve SMO iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı. Bölgeden sivilleri tahliye eden SMO, alanı boşalttıktan sonra bomba ve mayınları kontrollü olarak patlattı. - RASULAYN

Suriye Milli Ordusu, TSK, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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