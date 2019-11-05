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- PKK/YPG'ye Ait Tünel İmha Edildi

- PKK/YPG'ye ait tünel imha edildiRASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti.

05.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:51- PKK/YPG'ye Ait Tünel İmha Edildi
- PKK/YPG'ye ait tünel imha edildi
RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti.
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel, TSK ve SMO tarafından imha edilip terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. TSK ve SMO iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı. Bölgeden sivilleri tahliye eden SMO, alanı boşalttıktan sonra bomba ve mayınları kontrollü olarak patlattı.

TSK, PKK, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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