Placido Domingo'ya cinsel taciz suçlaması

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Placido Domingo'ya cinsel taciz suçlamaları yöneltildi. Çok sayıda kadın Domingo'nun pozisyonunu kullanarak, karşılık bulamadığında kendilerini mesleki olarak cezalandırdığını öne sürdü.Dünyaca ünlü opera sanatçılarından Placido Domingo cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan çok sayıda kadın Domingo'nun kadınları iş verme vaadiyle cinsel ilişkiye zorladığını ve yaptığı kura karşılık alamadığında onları mesleki olarak cezalandırdığını belirtti. Placido Domingo yalnızca dünyanın başarılı opera sanatçıları arasında sayılmıyor aynı zamanda şeflik yapıyor ve Los Angeles Operası'nın da yöneticisi. 78 yaşındaki sanatçı dünyanın her yerinde 4 binden fazla temsilde 150'den fazla rolü sahneledi. Sekiz şarkıcı ve bir balerinden taciz suçlamasıAP'ye konuşan sekiz ses sanatçısı ve bir balerin 1980'li yıllardan itibaren çeşitli operaların yöneticisi olduğu dönemlerde tacize uğradıklarını iddia etti.Mağdurlardan biri Domingo'nun kendisini elle taciz ettiğini belirtirken diğer üç kadın da ünlü sanatçının iş yemeğinde, soyunma odasında veya otel odasında kendilerini zorla dudağından öptüğünü belirtti. Şarkıcılardan biri "Domingo'nun iş yemeği talebinde bulunması normal ancak birinin iş yemeğinde elinizi tutması veya elini bacağınıza koyması garip. Her zaman bir şekilde dokunurdu ve her zaman öperdi" şeklinde konuştu. AP'ye konuşan bu dokuz kadın dışında altı kadının daha Domingo'nun aşırılıklarının kendilerini rahatsız ettiğini anlattı. Bu kadınlardan biri 1990'lı yıllarda Domingo'nun konserler dizisine kabul edildikten sonra kendisinden defalarca çıkma teklifleri aldığını dile getirdi.AP, konuştukları onlarca diğer ses sanatçısı, dansçı, orkestra sanatçısı, sahne görevlilerinin de Placido Domingo'nun cinsel eğilimli davranışlarına tanık olduklarını aktardı.Domingo'dan açıklamaAP'nin somut vakalarla ilgili ayrıntılı sorularına yanıt vermediği belirtilen Placido Domingo ise bir açıklama yayınladı. İsimsiz kişiler tarafından otuz yıl öncesine kadar uzanan suçlamaların rahatsız edici ve aktarıldığı şekliyle yanlış olduğunu belirten Domingo, "Tüm iyi niyetime rağmen yine de birilerini üzmüş veya onları rahatsız hissettirmiş olmam acı verici. Ne kadar eskiye dayanıyor olursa olsun. Tüm yaptıklarımın ve ilişkilerimin karşılıklı ve rızaya dayalı olduğuna inandım. Benimle çalışanlar kimseye bilerek zarar verecek ya da utandıracak biri olmadığımı bilir" ifadelerine yer verdi. AP/DK,BK(c)