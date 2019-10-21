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Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup), 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımın katılımıyla Antalya'da başladı.

21.10.2019 20:28
Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup), 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımın katılımıyla Antalya'da başladı.
Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 2, erkeklerde 9 karşılaşma yapıldı. Günün son karşılamasında Türkiye'den Alanya Belediyespor, Çin ekibi Meizhou Hakka'ya 10-9 mağlup oldu.
Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:
Erkekler:
All Star Club (Tayland): 4 - BSC Vybor (Ukrayna): 6, Napoli Patron (Yunanistan): 3 - Real Münster (Almanya): 2, Kebi BSC (Nijerya): 0 - Levante UD (İspanya): 15, Rostocker (Almanya): 7 - New Team (Belçika): 5, Copenhagen (Danimarka): 8 - Atletico Licata (İtalya): 5, Masafi Al-Wasat (Irak): 0 - Krylia Sovetov (Rusya): 3, Al-Arabi (Kuveyt): 1 - Flamengo (Brezilya): 6, Boca Gdansk (Polonya): 2 - Shahin Khazar (İran): 7.
Kadınlar:
Norcal BSC (ABD): 4 - WFZ Zvezda (Rusya): 6, Lady Grenbach Lodz (Polonya): 2 - Pavia Lokrians (İtalya): 3
Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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