Plaj hentbolunda gözler Avrupa Şampiyonası'nda - MUĞLA

DURMUŞ GENÇ - Plaj Hentbolu Erkek ve Kadın Milli Takımları, temmuz ayında Polonya'da katılacakları Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.Köyceğiz Delta Plajı'nın plaj hentbolu sahasında kamp çalışmalarını antrenörler Kadir Ayar, Senar Dayat, Akın Yenigün ve Seyhan Kalhoşi eşliğinde yürüten milliler, 2-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı hedefliyor.Plaj Hentbolu Erkek Milli Takımı Antrenörü Akın Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da başladıkları kamp çalışmalarının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.Yenigün, "Plaj hentbolunda erkekler ve kadınlarda oldukça iddialı bir ülkeyiz. Dünyada ilk 10 içinde yer alıyoruz. Hedefimiz, her turnuvada olduğu gibi yine madalyaya uzanabilmek." dedi.Genç Milli Takım'dan yetiştirdikleri sporcuları A Milli Takım'a monte ettiklerini belirten Yenigün, önümüzdeki 15 yılın takımını oluşturduklarını dile getirdi.Hedef, Dünya ŞampiyonasıTürkiye Plaj Hentbolu Genç Kız Milli Takımı Antrenörü Kadir Ayar ise plaj hentbolunun önümüzdeki süreçte olimpik bir branş olarak kabul edilmesinin beklendiğini bildirdi.Avrupa Şampiyonası'nda 5'li grupta mücadele edeceklerini belirten Ayar, "Hedefimiz hem kızlarda hem erkeklerde ilk beşe girip, 2020 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek." diye konuştu.Şampiyonada Türkiye'nin rakiplerinin Hollanda, Norveç, Romanya ve Hırvatistan olduğunu belirten Ayar, plaj hentbolunda 2024'te olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini anlatttı.Kadir Ayar, şunları kaydetti:"Dünya sıralamasında plaj hentbolunda hem kadınlarda hem erkeklerde söz sahibi bir ülkeyiz. Ülkemiz için plaj hentbolu çok büyük bir fırsat. Yakın zamanda olimpik branş olacağından dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz."Salon hentbolunda ter döken gençlerin özellikle yaz döneminde plaj hentboluna da katılmalarını ve kendilerini geliştirmelerini isteyen Ayar, Türkiye'nin bu branşta olimpiyatlarda mücadele etmesinin ayrı bir gurur olacağını sözlerine ekledi.