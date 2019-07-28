Haberler» Spor» Haber

Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour'un ikinci ayağı olan Sinop etabı sona erdi.

28.07.2019 19:46 Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour'un ikinci ayağı olan Sinop etabı sona erdi.

Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada, 12'si erkek, 10'u kadın olmak üzere toplam 22 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer ve Engin Özbek ikilisi, finalde rakipleri Mustafa Susam ile Yusuf Özdemir ikilisini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Olga Motrich ve Merve Çelebi ikilisi, finaldeki rakipleri Merve Nezir ile Bahanur Gökalp ikilisini 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve para ödülleri takdim edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sinop, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:56   Erzurumspor, Obertan ile yeniden anlaştı
00:06   Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Tuğçe Beder altın madalya kazandı
23:56   Başpehlivanlık güreşi 45 dakika sürdü
23:53   Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov
23:44   Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları (1)
23:44   Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları (2)
23:39   'Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak' etkinliği yapıldı