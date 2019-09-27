Balkan Voleybol
Birliği (BVA) tarafından düzenlenen 2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan
'dan 27 takım yer alıyor.
Kadınlarda 12, erkeklerde 10 müsabakanın yapıldığı ilk günde kadınlarda Buğra Eryıldız-Burcu Atasoy ikilisi, oynadıkları 2 karşılaşmayı da kazandı.
Erkeklerde ise ilk turu maç yapmadan geçen Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Selçuk Şekerci-Sefa Urlu ikilisi, ikinci turda Moldovalı rakiplerini yendi.
Organizasyon, 29 Eylül Pazar günkü final maçlarıyla tamamlanacak.