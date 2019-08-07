Haberler» Güncel» Haber

Plaj voleybolu turnuvasında gençler ve ustalar bir arada

20 yaş altı genç kızlar, 21 yaş altı genç erkekler ve eski profesyonel voleybolculardan oluşan takımlar, Kalamış sahilindeki kumlarda kıyasıya yarışacak.

07.08.2019 09:38 Plaj voleybolu turnuvasında gençler ve ustalar bir arada

Yaz aylarının yakıcı sıcağına plaj voleybolunun tatlı rekabeti eşlik edecek

Kadıköy Belediyesi, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Kalamış sahilinde plaj voleybolu turnuvası düzenliyor.

3 KUŞAK KADIKÖY'DE YARIŞACAK

İstanbul'un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kalamış sahili, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 3 kuşak voleybolcular ter dökecek. U21 erkek, U20 kadın ve voleybola katkı sağlamış olan efsane voleybolculardan (veteranlar) oluşan üç kategorinin yer alacağı turnuvada, her kategoride 16 takım yarışacak. Turnuvada dereceye girenlere ödüller verilecek. Veteranların yer alacağı kategoride erkek oyuncuların en az 40 yaşında olması ve 2 erkek 1 kadından oluşacak takımda üç oyuncunun toplam yaşının en az 101 olması gerekiyor.


Kadıköy Belediyesi, Kalamış, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:45   Mersin'de 'köy seyirlik' oyunları devam ediyor
10:44   Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu satışlarında artış
10:44   Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor
10:44   Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi Turgutlu'da yaşatılacak
10:44   Konya'da DEAŞ operasyonu
10:44   HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir
10:42   Otobüslere bayram temizliği yapıldı