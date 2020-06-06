Plaj yasağı kalktı, ölümüne atlayışlar başladı

Plaj yasağı kalktı, ölümüne atlayışlar başladıKonyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezler, koronavirüs salgını sonrası yasakların kalkmasıyla, adrenalin tutkunu gençlerin yine ölümüne atlama noktası oldu.

06.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:42
Plaj yasağı kalktı, ölümüne atlayışlar başladı
Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezler, koronavirüs salgını sonrası yasakların kalkmasıyla, adrenalin tutkunu gençlerin yine ölümüne atlama noktası oldu. Yaklaşık 40 metre yüksekten denize atlayan bir genç korku dolu anlar yaşattı.
Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'dan itibaren plaj ve yürüyüş yollarının normalleşme sürecinde yeniden kullanıma açılması, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezleri adrenalin tutkunu gençlerin ölümüne atlama noktası yaptı. Kısıtlama öncesi gençlerin ara ara yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atladığı noktaya çıkan bir genç, yürekleri ağıza getirdi. Şortlu genç, falezlerin uç noktasında kısa bir süre cesaretini topladıktan sonra denize çivileme atladı. Ölüme meydan okuyan gencin nefes kesen bu atlayışı, cep telefonu kamerasına an bean yansıdı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezler, sık sık bu tip denize atlayışlarla gündeme geliyor. Plaj yasağı kalktı, ölümüne atlayışlar başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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