Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza

Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL cezaKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

23.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:20
Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ciritçiler, atları ateş bastığı için sahile getirdiklerini söyledi.
Darıca ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki halk plajında atlarını koşturan 5 ciritçiyi fark eden polis, ciritçileri sokağxa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle müdahalede bulundu. Polisin ceza yazacağını öğrenen bir ciritçi, atlardan birisinin ateşinin çıkması üzerine sahile gelerek atları denize soktuklarını söyledi. Bu durumu mazeret olarak kabul edemeyeceklerini belirten polis, diğer atların neden sahilde olduğunu sordu. Polis, 5 ciritçiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza kesti. Ciritçiler cezanın kesilmesinin ardından atlarını alarak ahırlarına götürdü. Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Darıca, Polis, Güncel, Haber

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