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Plajda çıkan kum fırtınası büyük paniğe neden oldu

İspanya'nın Valencia şehrindeki bir plajda çıkan kum fırtınası, plajdakilerin panik yaşamasına neden oldu.

02.08.2019 11:13 Plajda çıkan kum fırtınası büyük paniğe neden oldu
İspanya'nın Valencia şehrindeki bir plajda çıkan kum fırtınası, plajdakilerin panik yaşamasına neden oldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Valencia şehrindeki Canet d'en Berenguer bölgesine yakın bir plajda, aniden esmeye başlayan sert rüzgarlar, kum fırtınasına dönüştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, plajda bulunan insanların eşyalarını ve şemsiyelerini tutmaya çalıştıkları görülürken, panik anında çığlık atanlar da oldu.

Meydana gelen kum fırtınasında kimse yara almadı.

Görüntü Dökümü
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-Kum fırtınası anı
-İnsanların eşyalarını tutması
-Panik anları
-Çığlık atanlar



Valencia, İspanya, Güncel

Kaynak: DHA

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